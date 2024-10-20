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  • Dünya Victor Osimhen'i konuşuyor! ''Yılın golünü attı''
Spor

Dünya Victor Osimhen'i konuşuyor! ''Yılın golünü attı''

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen dün akşam Antalyaspor'a attığı röveşata golü ile dünya basınının gündemine oturdu. Yıldız oyuncunun 2,32 metre yükseklikten attığı gol için 'Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

20 Ekim 2024 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Dünya Victor Osimhen'i konuşuyor! ''Yılın golünü attı''
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maça Victor Osimhen'in röveşata golü damga vurdu. Dünya basını, Nijeryalı yıldızın golü için ilginç manşetler attı. İşte detaylar...

"SÜPER RÖVEŞATA"

Corriere dello Sport: "Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0. "

"YILIN GOLÜNÜ KAYDETTİ"

AS: "Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti."

"BU ZORRO MU? HAYIR, OSIMHEN"

A Bola: "Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!"

"SEZONUN GOLÜ"

DailySports: "Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı."

"PUSKAS'A ADAY OLACAK"

noticiasaominuto: "Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır."

"AKILLARA ZARAR GOL"

Prompt News Online: "Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı."

"AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI"

Gistmania: "Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi."

"OSIMHEN'E BAK NAPOLİ"

Il Mattino: "Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti."

"3.5 METRE YÜKSEKTE..."

AreaNapoli: "Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü!"

"HARİKA BİR DÖNÜŞ"

Foot Mercato: "Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı."

"IŞIKLARI ÜZERİNE TOPLADI"

Foot Mercato: "Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı."

"GÖRKEMLİ BİR GOL"

Onze: "Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü! Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü görkemli bir röveşata golüne imza attı."

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