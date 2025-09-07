İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya Brezilya'nın
Spor

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya Brezilya'nın

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya bronz madalyanın sahibi oldu.

AA7 Eylül 2025 Pazar 14:20 - Güncelleme:
Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya Brezilya'nın
ABONE OL

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura (Kojima, Fukudome, Tsukasa, Akimoto, Yamada, Araki, Iwasawa, Kitamado)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Setler: 12-25, 17-25, 25-19, 29-27, 16-18

Süre: 125 dakika

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.