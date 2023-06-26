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Spor

Dünya Yaz Oyunları'nda madalya kazanan sporcular, Türkiye'ye döndü

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nı 5 madalyayla tamamlayan özel sporcular, Türkiye'ye döndü.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Dünya Yaz Oyunları'nda madalya kazanan sporcular, Türkiye'ye döndü
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Berlin'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafile, burada çiçekler ve bayraklarla karşılandı.

Kafile başkanı Kerem İlgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olimpiyatların çok iyi geçtiğini belirterek, "Sporcularımız için bu organizasyon çok büyük bir tecrübe oldu. Farklı ülkelerden insanlarla tanıştılar ve farklı kültürleri tanıdılar. Mutlu ve gülen yüzlerle döndüğümüz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki hedeflerinin daha fazla sporcuyla bu organizasyona katılmak olduğunu söyleyen İlgün, "Madalya sayımızı arttırmak istiyoruz. Farklı branşlarda da Türkiye'deki sporcuların başarılı olabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Bir sonraki olimpiyatlar, 2027 senesinde düzenlenecek. O zamana kadar daha fazla sporcuyla ve daha fazla branşta mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özel sporcu Ayşe Başaran, atletizmde aldığı iki madalya sonrası çok duygulandığını aktararak, "Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok güzel geçti. Bu organizasyonda bir altın madalya kazanacağımı düşünüyordum fakat ikincisi sürpriz oldu." şeklinde görüş belirtti.

Antrenör Kubulay Kızılboğa, çok önemli bir organizasyona katıldıklarını vurgulayarak, "Ayşe'ye bu başarısından dolayı teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ayşe, benim kulübümün sporcusu. Şimdi hedefimiz kulüp müsabakalarına odaklanmak." açıklamasında bulundu.

  • Berlin Özel Olimpiyatlar
  • Türkiye Özel Sporcular
  • Dünya Yaz Oyunları madalyaları

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