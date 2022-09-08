Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Juan Mata İstanbul'a geldi.

Son olarak İngiltere'de formasını giydiği Manchester United'la sözleşmesi sona eren serbest durumdaki Mata'yı taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

JUAN MATA: ÇOK UMUTLUYUM VE HEVESLİYİM

34 yaşındaki orta saha oyuncusu havalimanında GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu güzel karşılama için de teşekkür ediyorum. Çok umutluyum ve hevesliyim. Diğer takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini de izledim, dolayısıyla taraftarlarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel araçla havalimanından ayrılan Juan Mata'nın sağlık kontrolünün ardından Galatasaray'a transferinin resmileşmesi bekleniyor.