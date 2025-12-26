İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,93
  • EURO
    50,5439
  • ALTIN
    6227.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya yıldızları listede! Galatasaray'dan orta sahaya dev operasyon
Spor

Dünya yıldızları listede! Galatasaray'dan orta sahaya dev operasyon

Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha başta olmak üzere kadrosunu güçlendirmek için geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılıların listesinde Raphael Onyedika, Ruben Neves ve Manuel Ugarte gibi dünya çapında isimler yer alıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Dünya yıldızları listede! Galatasaray'dan orta sahaya dev operasyon
ABONE OL

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. 4 bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliğini orta sahaya vermiş durumda.

TRT Spor'un haberine göre geniş bir transfer listesi olan Galatasaray'da, ön plana çıkan isim Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika. Yaz transfer döneminde de ciddi şekilde ilgilenilen Nijeryalı futbolcu için tekrar nabız yoklanması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bu transferi 20 ila 25 milyon euro arasında bir bedelle bitirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da orta saha takviyesinde Ruben Neves'in de ismi listede bulunuyor. Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli futbolcunun, Premier Lig'den de talipleri olduğu Avrupa basınında yer aldı. Neves; Arabistan'da yıllık 20 milyon euro kazanıyor.

Wolverhampton'dan Andre de hala listede... Okan Buruk'un beğendiği bir isim olduğu öğrenilen Brezilyalı futbolcuyu, İngiliz kulübü 20 milyon avrodan aşağı satmayı düşünmüyor.

Atalanta ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Ederson da takip edilen isimlerden. 26 yaşındaki Brezilyalının, 40 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Manchester United'dan Ugarte'de listede yer alıyor. Yönetimin isteği, Uruguaylu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak. Resmi görüşme olursa, Torriera ve Muslera'nın da vatandaşı Ugarte'yi ikna sürecinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.