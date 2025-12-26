Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. 4 bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliğini orta sahaya vermiş durumda.

TRT Spor'un haberine göre geniş bir transfer listesi olan Galatasaray'da, ön plana çıkan isim Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika. Yaz transfer döneminde de ciddi şekilde ilgilenilen Nijeryalı futbolcu için tekrar nabız yoklanması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bu transferi 20 ila 25 milyon euro arasında bir bedelle bitirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da orta saha takviyesinde Ruben Neves'in de ismi listede bulunuyor. Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli futbolcunun, Premier Lig'den de talipleri olduğu Avrupa basınında yer aldı. Neves; Arabistan'da yıllık 20 milyon euro kazanıyor.

Wolverhampton'dan Andre de hala listede... Okan Buruk'un beğendiği bir isim olduğu öğrenilen Brezilyalı futbolcuyu, İngiliz kulübü 20 milyon avrodan aşağı satmayı düşünmüyor.

Atalanta ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Ederson da takip edilen isimlerden. 26 yaşındaki Brezilyalının, 40 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Manchester United'dan Ugarte'de listede yer alıyor. Yönetimin isteği, Uruguaylu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak. Resmi görüşme olursa, Torriera ve Muslera'nın da vatandaşı Ugarte'yi ikna sürecinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.