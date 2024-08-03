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Spor

Dünya Yusuf Dikeç'i konuşuyor! ''Masrafsız amca''

Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç dünyanın gündemine oturdu. Ekipmansız bir şekilde atışlarını yapan Dikeç'e 'Masrafsız amca' denildi. İşte detaylar...

Akşam3 Ağustos 2024 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Dünya Yusuf Dikeç'i konuşuyor! ''Masrafsız amca''
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da da fenomen haline geldi. Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X'te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı.

ÖVGÜLER GELİYOR

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç'e "Masrafsız amca" lakabı takılırken, bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç'ten "Kedici amca" olarak söz etti. Bazı kullanıcılar ise ekipmana ihtiyaç duymayan Dikeç'i para karşılığında avantaj elde edilebilen oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek "masrafsız oynayan amca" olarak niteledi.

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