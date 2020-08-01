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Spor

Dünyaca ünlü futbol yıldızlarından Kurban Bayramı mesajları geldi

Kurban Bayramı dolayısıyla tüm dünyada futbolcular sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı.

AA01 Ağustos 2020 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 00:51
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Avrupa'nın önde gelen futbolcuları, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya genelinde bütün Müslümanların bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullanırken, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, "Bütün Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım. Bu zor zamanlarda umarım herkes iyi ve güvende olur." paylaşımını yaptı.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ise bayramı, "Herkesin bayramı mübarek olsun. Mutlu yıllar diliyorum." ifadeleriyle kutladı.

Ayrıca Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Tottenhamlı orta saha Moussa Sissoko, Arsenallı defans oyuncusu Shkodran Mustafi, Milanlı İsmail Bennacer, Manchester Cityli Riyad Mahrez ve Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin de aralarında bulunduğu birçok futbolcu, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

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