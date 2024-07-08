Dünyaca ünlü futbolcu, 33 yaşında emekliye ayrıldı

Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formaları da giyen Thiago Alcantara, flaş bir karar aldı.

33 yaşındaki İspanyol oyuncu futbola veda etme kararı aldı.

Son dönemde sakatlığı sebebiyle çok fazla sahalara çıkamayan tecrübeli yıldız, artık yeşil sahalara çıkmayacağını duyurdu.

İspanyol oyuncu yaptığı açıklamada, "Teşekkürler futbol. Bana eşlik eden ve yol boyunca beni daha iyi oyuncu ve insan yapan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Son olarak Liverpool forması giyen Thiago, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

TOPLAM 19 KUPA KAZANDI

Tecrübeli yıldız, kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 LaLiga ve 4 de Almanya Kupası kazandı.

Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool'da toplamda 487 maça çıkan İspanyol oyuncu, 48 gol ve 63 asistlik performans sergiledi.