Dünyaca ünlü golcüyü almak için Fransa'ya gitti

Kulüp tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına sezon bitmeden başladı.

Sezon başında transfer ettiği Slimani ve Frey'den istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde ilk hedef golcü transferi. Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bugün Balotelli'nin menajeri ile görüşmek için Fransa'ya uçtu.

Fenerbahçe dünya yıldızı golcüye 1+1 yıllık teklif yapacak. İtalyan golcü bu sezon Marsilya ile çıktığı 25 maçta 8 gol ve 1 asist yaptı.

Balotelli'nin ismi daha önce Süper Lig ekibi Galatasaray ile de anılmıştı.