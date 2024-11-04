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Spor

Dünyaca ünlü site paylaştı! Osimhen, Haaland'ı geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2024'ün en pazarlanabilir sporcuları listesinde Erling Haaland'ın üzerinde yer aldı. İşte detaylar...

4 Kasım 2024 Pazartesi 20:53 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü site paylaştı! Osimhen, Haaland'ı geride bıraktı
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2024'ün en pazarlanabilir sporcuları listesinde Erling Haaland'ın üzerinde yer aldı. İşte detaylar...

EN PAZARLANABİLİR OYUNCULAR

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'de yayın yapan spor sitesi Sports Pro, dünyanın en pazarlanabilir futbolcularını sıraladı.

HAALAND'IN ÜZERİNDE

Sarı kırmızılı takımın yıldız forveti Victor Osimhen de bu listede kendine yer buldu. Galatasaray'da dikkat çeken bir performans gösteren Osimhen, Erling Haaland'ın üzerinde gösterildi.

44 OSIMHEN, 45 HAALAND

Nijeryalı yıldız golcü, yapılan değerlendirmede kendine 44. sırada yer buldu. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ise bu listenin 45. sırasında yer aldı.

SIRALAMA NEYE GÖRE YAPILDI?

Sports Pro'nun, sıralamayı marka gücü, hitap edilebilir pazar ve ekonomi ölçülerine göre yaptığı belirtildi. Osimhen bu 3 maddede toplam 64.02 puanla Haaland'ın üzerinde konumlandı.

LİSTENİN BAŞINDA BILES VAR

Listenin başında Amerikalı jimnastikçi Simone Biles yer alıyor. İkinci sırada Real Madrid'in yıldızı Vinicius yer alırken Lionel Messi 89.67 puanla 5. sırada yer aldı. Öte yandan Neymar, Bellingham, Lamine Yamal ve Rashford da ilk 50 arasında yer alan isimler oldu.

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