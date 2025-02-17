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Spor

Dünyaca ünlü teknik adam temasa geçti! Arda Güler'e sürpriz talip

Milli yıldız Arda Güler için transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu 19 yaşındaki genç yıldız için Fransız devi Paris Saint-Germain düğmeye bastı. Ligue 1 ekibinin teknik direktörü Luis Enrique transfer için Arda ile temasa geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Şubat 2025 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü teknik adam temasa geçti! Arda Güler'e sürpriz talip
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Real Madrid forması giyen Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

PSG İSTİYOR

İspanyol basınından Don Balon'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

ENRIQUE TEMASA GEÇTİ

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin, Arda Güler'in kendi oyun felsefesine uyduğunu düşündüğü ve Fransız ekibinin milli futbolcunun transferi için elinden geleni yaparak bir sürprize imza atmak istediği kaydedildi.

Enrique'nin, Arda Güler ile şimdiden temasa geçtiği ve PSG'ye transfer olması durumunda Real Madrid'de bulunduğu durumdan daha farklı bir statüye sahip olacağını söylediği öne sürüldü.

CARLO ANCELOTTI KALIRSA...

Arda Güler'in, yönetimi altında fazla forma şansı bulamadığı Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalması durumunda İspanyol devinden ayrılabileceği öne sürüldü. Genç yıldızın, Luis Enrique'nin kendisiyle yaptığı görüşmeden de oldukça memnun kaldığı iddia edildi.

Öte yandan Real Madrid'in ise genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Arda Güler'i bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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