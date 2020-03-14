Dünyada bir ilk! Hakem Meslek Lisesi açılıyor

14 Mart 2020 Cumartesi 18:19 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:19

Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sunacak olan TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılışı için protokol imzalandı. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Ziya Selçuk, Türk futbol tarihi bakımından bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olduklarının altını çizerken, "Bu iş birliği protokolü ile TFF'ye ait kampüs içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacak. Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek" diye konuştu...

İmza töreni sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı formayı hediye etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

TFF NİHAT ÖZDEMİR: DÜNYADA BİR İLK

Başkanı Nihat Özdemir, imza töreninde Türk hakemliği için bir dönüm noktasında olduklarını söyledi. 15-16 yaşından itibaren hakem yetiştireceklerini ve bunun dünyada bir ilk olacağını vurgulayan Özdemir, şunları söyledi: "Hakemliğe doğuştan yetenekli gençlerimizi bulacağız. Projenin değeri gerçekten çok büyüktür. Bir hakemin yetişmesi neredeyse 10 yılı bulmaktadır. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig'e adım atabiliyor. Bu çalışmayla okulumuzda verilecek eğitim sayesinde hakemlerimizin yaşını da küçülteceğiz."