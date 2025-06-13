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Spor

Dünyada en çok takip edilen kulüpler belli oldu! Galatasaray ilk 20'ye girdi

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin raporuna göre Galatasaray; 53.7 milyon takipçiyle dünyanın en çok takip edilen 19. kulübü oldu. Fenerbahçe 22., Beşiktaş ise 36. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde 473 milyon takipçiyle Real Madrid bulunuyor.

Akşam13 Haziran 2025 Cuma 07:57 - Güncelleme:
Dünyada en çok takip edilen kulüpler belli oldu! Galatasaray ilk 20'ye girdi
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Sarı-Kırmızılılar, son sezonlarda yaptığı transferler ve oynadığı Avrupa maçlarıyla dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yayınladığı rapora göre de Galatasaray, dünyanın en çok takip edilen 20 kulübünden biri oldu.

5 farklı sosyal medyadaki takipçi sayılarının dikkate alındığı raporda G.Saray; 53.7 milyon ile 19. sırada yer aldı. Türkiye'den ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilk 50'de bulunuyor. Sarı-Lacivertliler 39 milyonla 22. sırada bulunurken, Kara Kartal ise 22 milyon takipçisiyle 36. sırada kendisine yer buldu. Listenin başını ise 473 milyon kişiyle İspanyol devi Real Madrid çekiyor. Barcelona 427 milyonla ikinci olurken ilk beşi; M.United (233 milyon), PSG (199 milyon) ve M.City (179 milyon) tamamladı.

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