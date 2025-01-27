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  • Dünyanın dört bir yanında gündem oldu! Youssef En-Nesyri performansıyla büyük beğeni topladı
Spor

Dünyanın dört bir yanında gündem oldu! Youssef En-Nesyri performansıyla büyük beğeni topladı

Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında dün sahasında konuk ettiği Göztepe'ye karşı ilk yarıyı mağlup tamamladı. İkinci yarıda bambaşka bir oyun ile sahaya çıkan sarı lacivertli ekip Faslı yıldız Youssef En-Nesyri peş peşe attığı gollere öne geçti. Youssef En-Nesyri maçtaki performansıyla dış basın gündem oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Dünyanın dört bir yanında gündem oldu! Youssef En-Nesyri performansıyla büyük beğeni topladı
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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'yi 2. yarıda Youssef En-Nesyri peş peşe attığı gollerle öne geçirdi. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü, İspanya, Suudi Arabistan ve özellikle ülkesinde gündeme oturdu. İşte En-Nesyri için dış basında çıkan haberler...

Mountakhab: "Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri sayesinde kazandı" | Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golün sahibi En-Nesyri'nin olağanüstü performansı maça damgasını vurdu.

SNRT News: "En-Nesyri 2 gol atarak Fenerbahçe'yi zafere taşıdı"

Marca: "En-Nesyri, Mourinho'nun kulübü için yeni bir geri dönüşe öncülük ediyor" | Eski Sevilla oyuncusu 52. dakikada skoru tersine çevirdi. Faslı futbolcu, Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda havadaki büyük gücünü gösterdi.

Blogksa: "En-Nesyri, Fenerbahçe'yi heyecan verici bir zafere taşıdı"

Sportle360: "Youssef En-Nesyri cennette" | Atlas Aslanı Youssef En-Nesyri, Göztepe karşısında attığı 2 golle parladı.

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