Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'yi 2. yarıda Youssef En-Nesyri peş peşe attığı gollerle öne geçirdi. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü, İspanya, Suudi Arabistan ve özellikle ülkesinde gündeme oturdu. İşte En-Nesyri için dış basında çıkan haberler...

Mountakhab: "Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri sayesinde kazandı" | Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golün sahibi En-Nesyri'nin olağanüstü performansı maça damgasını vurdu.

SNRT News: "En-Nesyri 2 gol atarak Fenerbahçe'yi zafere taşıdı"

Marca: "En-Nesyri, Mourinho'nun kulübü için yeni bir geri dönüşe öncülük ediyor" | Eski Sevilla oyuncusu 52. dakikada skoru tersine çevirdi. Faslı futbolcu, Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda havadaki büyük gücünü gösterdi.

Blogksa: "En-Nesyri, Fenerbahçe'yi heyecan verici bir zafere taşıdı"

Sportle360: "Youssef En-Nesyri cennette" | Atlas Aslanı Youssef En-Nesyri, Göztepe karşısında attığı 2 golle parladı.