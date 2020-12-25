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Spor

Dünyanın en genç kulüp başkanı Enes Ege Aygün koronavirüse yakalandı

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün'ün, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

IHA25 Aralık 2020 Cuma 23:54 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 23:54
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün’ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip Enes Ege Aygün’ün testinin pozitif çıkmasıyla ilgili GMG Kastamonuspor Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Başkanımız Enes Ege Aygün’ün Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”

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