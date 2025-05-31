CIES, oyunun altı temel yönüne göre hazırladığı "en iyi orta saha oyuncuları" listesini yayınladı. Hava topu mücadeleleri, savunma aksiyonları, paslaşma, topu ileri taşıma, şans oluşturma ve bitirici ataklar gibi kriterlerin dikkate alındığı analizde, listenin zirvesinde Pedri yer aldı.

Barcelona'nın genç maestro'su Pedri, istikrarlı oyunu ve pas kalitesiyle listenin 1 numarası olurken, onu Bayern Münih'ten Joshua Kimmich ve Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka takip etti. Real Madrid'den Federico Valverde ve Chelsea'den Enzo Fernández de üst sıralarda yer aldı.

Türkiye adına dikkat çeken isim ise Benfica'dan Orkun Kökçü oldu. 17. sıradan listeye giren milli futbolcu, bu sezon takımında gösterdiği etkili performansıyla öne çıktı.

Listede ayrıca Modric, Barella, De Paul ve Tielemans gibi üst düzey isimler de bulunuyor.