İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünyanın en iyi orta sahası belli oldu! Listede tek Türk var
Spor

Dünyanın en iyi orta sahası belli oldu! Listede tek Türk var

Futbol Gözlemevi CIES, dünya genelindeki en iyi 20 orta saha oyuncusunu sıraladı. Listenin zirvesinde Barcelona'nın genç yıldızı Pedri yer aldı. Benfica forması giyen Orkun Kökçü ise Türk futbolu adına listeye giren tek isim oldu.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
Dünyanın en iyi orta sahası belli oldu! Listede tek Türk var
ABONE OL

CIES, oyunun altı temel yönüne göre hazırladığı "en iyi orta saha oyuncuları" listesini yayınladı. Hava topu mücadeleleri, savunma aksiyonları, paslaşma, topu ileri taşıma, şans oluşturma ve bitirici ataklar gibi kriterlerin dikkate alındığı analizde, listenin zirvesinde Pedri yer aldı.

Barcelona'nın genç maestro'su Pedri, istikrarlı oyunu ve pas kalitesiyle listenin 1 numarası olurken, onu Bayern Münih'ten Joshua Kimmich ve Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka takip etti. Real Madrid'den Federico Valverde ve Chelsea'den Enzo Fernández de üst sıralarda yer aldı.

Türkiye adına dikkat çeken isim ise Benfica'dan Orkun Kökçü oldu. 17. sıradan listeye giren milli futbolcu, bu sezon takımında gösterdiği etkili performansıyla öne çıktı.

Listede ayrıca Modric, Barella, De Paul ve Tielemans gibi üst düzey isimler de bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.