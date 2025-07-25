Geçen sezon transferin son gününde kiralık gelen ve gol rekorları kıran Victor Osimhen'in tapusuyla Galatasaray'a katılacak olması Avrupa basınında her gün haberlere konu oluyor. Napoli kulübüne 40 milyon euroyu peşin, 35 milyon euroyu da 2026'ya kadar taksitle ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, sonraki satışın karından pay ve 5 milyon euro da bonus verecek. Ünlü futbol sitesi Goal'in İtalyan mecrasında; Sane, Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray hakkında dikkat çeken bir analiz haberi yapıldı:

EN İYİ FORVETLERDEN BİRİ

"Victor Osimhen, dünyanın en iyi 9 numaralarından biri. En iyi yıllarını Galatasaray'a adamaya nasıl karar verdi? Haaland ile aynı seviyede görülen bir forvetti. Napoli onun için 80 milyon euroyu aşan bir maliyet karşıladı. Diego Armando Maradona'dan sonra şampiyonluğun kazanılmasında en büyük figürlerden biri oldu. Başkan Laurentiis, Real Madrid, PSG ya da bir Premier Lig takımına gideceğini söylemişti. Ancak piyasada 9 numaralara karşı olan ilgi giderek düştü. 200 milyon euroluk paket teklifere rağmen Arabistan'a satmadılar.

DAHA YAPACAĞI ÇOK ŞEY VAR

Sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralandı. Bir kez daha kendisini kanıtladı ve buyük sevgi gördü. Sonra İngiltere'de beklediği maaşı bulamadı. Teklifleri reddetti. Arabistan'ı geri çevirdi çünkü daha yapacağı çok şey var. Türk kulübünün onun için bu kadar istekli olması çok etkiledi. Şüphesiz aşk var. Victor Osimhen aşık oldu. 26 yaşında, en güzel yıllarını Galatasaray'a adamayı seçti. Bazen tatlı bazen kötü çocuk olarak görülse de cana yakın, mütevazı ve çalışkan biri olarak tanımlandı. Hedefleri büyük olan Galatasaray, belli ki daha fazla önemli transferler yapacak."