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Spor

Dünyanın en iyilerini geçti! Okan Buruk'tan inanılmaz başarı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk formuyla dikkat çekiyor. Başarılı çalıştırıcı, puan ortalamasında dünyanın en iyi hocalarını geride bırakmayı başardı.

Sabah28 Şubat 2024 Çarşamba 08:34 - Güncelleme:
Dünyanın en iyilerini geçti! Okan Buruk'tan inanılmaz başarı
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Galatasaray'daki ikinci sezonunda da rekorları alt üst eden Okan Buruk, tarihi performansıyla Avrupa'daki rakiplerini solladı.

Süper Lig'de 27 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 72 puan toplayan ve 2,67 ortalama tutturan başarılı hoca, Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alan hocaları geride bıraktı.

Okan Buruk'un en yakın takipçisi, bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Xabi Alonso oldu. Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen'le şampiyonluğa yürüyen İspanyol teknik adam, 23 lig maçında 2,65 puan ortalaması yakaladı.

Inter'de Simone İnzaghi 2,64, Real Madrid'de Carlo Ancelotti 2,50, PSG'de Luis Enrique 2,35 ve Liverpool'da Jürgen Klopp 2,31 puan ortalamasıyla listede yer aldı.

PSV'Lİ PETER BOSZ'A GEÇİLDİ

İlk 10'daki diger ülkelere bakıldığında zirvede Hollanda ekibi PSV'nin hocası Peter Bosz yer aldı. 23 maçta 2,83 ortalama yakalayan hocayı, İskoç ekibi Rangers'i çalıştıran ve 19 maçta 2,74 ortalamalı Philippe Clement takip etti.

İşte liglerde alınan puan ortalamaları...

OKAN BURUK 2,67

XABI ALONSO 2,65

SIMONE INZAGHI 2,64

CARLO ANCELOTTI 2,50

LUIS ENRIQUE 2,35

JÜRGEN KLOPP 2,31

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