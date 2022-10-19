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Spor

''Dünyanın en iyisi'' Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavurdu!

Seri A'da Inter forması giyen Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performans ile İtalya basınından övgüler almaya devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu yüksek form grafiği neticesinde Simeone İnzaghi'nin değişilmezleri arasına girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Ekim 2022 Çarşamba 19:14 - Güncelleme:
''Dünyanın en iyisi'' Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavurdu!
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Seri A devlerinden Inter'de forma giyen Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Seri A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile övgüler almaya devam ediyor. Barcelona maçında ve ligde oynanan Salernitana maçındaki katkıları nedeniyle İtalya basını tarafından, "Bu seviyelerde oynamaya devam ederse, gerçekten dünyanın en iyisi olabilir." açıklamaları yapıldı. Barcelona maçında yaptığı asist ile takımının şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansına katkıda bulundu. Aynı zamanda son lig maçında Salernitana'yı 2-0 mağlup eettikleri karşılaşmada da bir asist yaparak Şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını gösterdi.

"MEVKİSİNDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

("Mevkisinde dünyanın en iyilerinden".) Simeone İnzhagi'nin, Hakan Çalhanoğlu'na 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında biçtiği rol onu dünyanın en iyisi yapabilir ifadeleri kullanıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER PERFORMANSI:

Hakan Çalhanoğlu Inter'e katıldığı 2021/2022 sezonundan beri Inter forması ile çıktığı 59 maçta 10 gol 16 asist ile oynayarak takımın ve hocanın övgüsünü kazanmıştı.

Star Gazetesi

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