CIES, 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesini yaptı. Listede Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler de kendine yer buldu.

1-) GAVİ- 150 MİLYON EURO- YAŞ 19

Barcelona'nın altyapısından çıkardığı genç yıldızı Gavi, listenin en tepesinde yer alıyor. Yıldız futbolcu İspanya Milli Takımı'yla da tam 23 maça çıktı.

2) YOUSSOUFA MOUKOKO - 59.9 MİLYON EURO | 18 YAŞ

Borussia Dortmund forması giyen Moukoko, 19 yaş altındaki futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek oyuncu sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Fiziğiyle dikkat çeken Moukoko'nun, Dortmund'un en önemli yıldızlarından biri olacağı tahmin ediliyor.

3) VITOR ROQUE - 53.5 MİLYON EURO | 18 YAŞ

Gelecek sezon Barcelona forması giyecek Vitor Roque bu sezonu Club Athletico Paranaense'de geçirecek. Geleceğin en önemli forvetlerinden biri olması beklenen Roque, Brezilya Milli Takımı'nın formasını da bir kere giydi.

4-) GARNACHO - 50 MİLYON EURO -YAŞ 19

Atletico Madrid'den 2020 yılında 450 bin euro bedelle transfer edilen Arjantinli futbolcu, 2022 yılında altyapıdan A Takıma yükseldi. Garnacho geçen sezon Manchester United'ın 19 lig maçında forma giymeyi başardı.

5) RICO LEWIS - 45.1 MİLYON EURO | 18 YAŞ

Manchester City altyapısından a takıma çıkan Rico Lewis, 18 yaşında Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Lewis geçtiğimiz sezon 14 lig maçında oynadı.

06) EVAN FERGUSON - 44.9 MİLYON EURO | 18 YAŞ

İrlanda takımlarından Bohemian'da yetişen Evan Ferguson, Brighton 23 yaş altı takımına transfer edilse de oyuncu a takıma yükseldi.

07) ENCİSO - 40 MİLYON EURO | 19 YAŞ

2022 yılında Paraguay ekibi Libertad'dan 11.6 milyon euroya transfer olan Enciso, Brighton'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

08) ENDRICK - 28.1 MİLYON EURO | 17 YAŞ

Real Madrid'in bonservisini aldığı Endrick, gelecek sezon İspanyol ekibine katılacak. Genç oyuncu şu an Brezilya'da Palmeiras forması giyiyor.

09) VİCTOR HUGO -20 MİLYON EURO | 19 YAŞ

Falemngo'nun altyapısından çıkardığı Victor Hugo, 1 ocak 2022'de A Takıma yükseldi.

10) FACUNDO BUONANOTTE - 20 MİLYON EURO | 18 YAŞ

Brighton'ın listedeki diğer oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro'ya Rosario Central'dan transfer ettiği Facundo Buonanotte var.

11) WARREN ZAIRE EMERY - 20 MİLYON EURO | 17 YAŞINDA

Warren Zaire Emery, Paris Saint-Germain altyapısında yetişti. Genç oyuncu geçen sezon a takıma yükseldi.

15) ARDA GÜLER - 20 MİLYON EURO | 18 YAŞINDA

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, adını sarı lacivertlilerde duyurdu. Genç oyuncu bu sezon 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.

16) ROMEO LAVİA - 20 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

Manchester City'nin altyapısından Southampton'a transfer olan Belçikalı genç yıldız, geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Lavia bu transfer sezonunda 62 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer oldu.

17) STEFAN BAJCETIC - 20 MİLYON EURO | 18 YAŞ

Listenin 7. sırasında Liverpool'un 2021'de Celta Vigo'dan altyapıya, geçen sezon da a takıma yükselen İspanyol oyuncu Stefan Bajcetic bulunuyor.

18) BEN SEGHİR - 20 MİLYON EURO | 18 YAŞINDA

Fransa'nın genç yeteneklerinden Ben Seghir, futbola başladığı kulüp olan Monaco'nun altyapısından bu sezon a takıma yükseldi. Genç yaşında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız on numara adayının bu sezon Monaco ile neler yapabileceği merakla bekleniyor.

19) LESLEY UGOCHUKWU - 20 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

Futbola başladığı Rennes'de a takıma yükselen Ugochukwu, gösterdiği performansla Chelsea'ye tam 27 milyon euroya transfer oldu. Fransa U18 ve U19'da da forma giyen genç ön libero artık Premier Lig'de boy gösterecek.

20) MATHEUS FRANCA - 20 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

Flamengo altyapısından yetişen Brezilyalı futbolcu, on numara, forvet arkası ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Franca bu transfer döneminde 20 milyon euroya Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a imza atmıştı.

21) BİLAL EL KHANNOUS - 20 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

2019 yılında Anderlecht'in altyapısından transfer edilen Bilal El Khannous, geçtiğimiz sezon a takıma yükseldi. Gösterdiği performansla Genk'İn en dikkat çeken futbolcularından biri olan genç yıldız, Fas Milli Takımı'nın formasını da 3 kere giydi.

22) DESİRE DOUE - 20 MİLYON EURO | 18 YAŞINDA

2021 yılında futbola başladığı Rennes altyapısından a takıma yükselen başarılı on numara, Fransa U17,U18 ve U19 takımlarında da forma şansı buldu. Geçen sezon Ligue 1'de 26 maça çıkan Duoe, 3 gol 1 asist yapmıştı.

23) ANDREY SANTOS - 15 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

2022 Yılında Vasco da Gama'nın a takımına yükselen Santos, geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'ye 12.5 milyon euro karşılığında transfer olurken sezonu Brezilya'da tamamlamıştı. Brezilya'nın U16,U17 ve U19 takımlarının formasını giyen Santos, ilk defa Brezilya Milli Takımı'na seçildi ve Fas'a karşı oynadı.

25) JOAO NEVES - 15 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

Benfica'nın futbol piyasasına çıkardığı yeni yıldız adayı Joao Neves, 2017 yılında başladığı Benfica kariyerine 2023 yılında a takıma çıkarak zirveyi gördü. Merkez orta sahada görev alan Neves, henüz Portekiz Milli Takımı'nda oynamadı.

26) MATHYS TEL - 15 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

Fransız futbolcu 2020 yılında Rennes altyapısına transfer olduktan sonra 2021 yılında a takıma yükseldi. Geçen yaz Alman devi Bayern Münih, 20 milyon euroya kadrosuna katarken Fransız forvet geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 gol attı.

27) OSCAR GLOUKH - 15 MİLYON EURO | 19 YAŞINDA

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan İsrailli on numara, Maccabi Tel-Aviv'den Leipzig'e 7 milyon euroya transfer olmuştu. Geçen sezon 15 maçta oynayan Gloukh, 2 gol ve 2 asistle oynadı.