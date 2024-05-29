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Spor

Dünyanın en pahalı futbolcuları sıralandı! Arda Güler ilk 100'de yerini aldı

Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler listede 90. sırada kendine yer buldu. İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Dünyanın en pahalı futbolcuları sıralandı! Arda Güler ilk 100'de yerini aldı
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasındaki en pahalı 100 futbolcuyu sıraladı.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listede kendisine 90. sırada yer buldu. Arda Güler'e bonservis bedeli olarak 67.9 milyon euro değer biçildi.

EN PAHALI FUTBOLCU

CIES'in açıkladığı listede en pahalı olarak Jude Bellingham yer aldı. İngiliz yıldıza 280.4 milyon euro değer verildi.

ARDA'NIN REAL MADRİD PERFORMANSI

Real Madrid'de 12 maçta süre bulan 19 yaşındaki Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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