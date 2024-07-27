Dünyanın gözü 10 milyar euroluk dev şölende!

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı tarihi bir törene tanıklık etti. Olimpiyat tarihinde ilk kez açılış töreni bir stadyumun dışında, Sen Nehri'nde yapıldı. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende sporcu kafilelerini taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Eyfel Kulesi'nin bulunduğu İena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yaptı. Geçit töreninin güzergâhında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer aldı. Tarihi töreni 300 bini aşkın kişi yerinde takip etti.

EYFEL KULESİ'NDEN PARÇALAR

Açılış töreninde kafilemiz 190. sırada geçit yaptı. Bayrağımızı son olimpiyat şampiyonları Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. 204 farklı ülkeden 10 binden fazla sporcunun kıyasıya yarışacağı dev organizasyona Türkiye, 101 (54 kadın, 47 erkek) sporcu ile katılıyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda sporcular, müsabakalarda madalya için mücadele edecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında alınan demir parçalar, oyunlarda dağıtılacak madalyaların ortalarına yerleştirildi. Fransız darphanesi tarafından üretilen madalyalar, mücevher firması Chaumet tarafından yapıldı.

SPONSORLUK GELİRİ 5 MİLYAR €

Oyunların Fransa'ya maliyeti yaklaşık 10 milyar euro. Bunun 4,38 milyar eurosu Paris 2024 Organizasyon Komitesi tarafından karşılanıyor. IOC'nin desteği 1,2 milyar euro. Bilet satışlarından yaklaşık 1,5 milyar euro gelir bekleniyor. Global ve yerel sponsorların desteği ise 5 milyar euroya yakın. Paris 2024 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın iyi senaryoda 11 milyar euroluk ekonomik etki yapması bekleniyor. Bu rakam kötü senaryoda 7, vasat senaryodaysa 9 milyar euro olarak öngörülüyor.