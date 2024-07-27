İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünyanın gözü 10 milyar euroluk dev şölende!
Spor

Dünyanın gözü 10 milyar euroluk dev şölende!

Maliyeti 10 milyar euro olan Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışı tarihte ilk satdyum dışında yapıldı. Ülkemizi 101 sporcunun temsil edeceği organizasyonun açılış töreninde bayrağımız son olimpiyat şampiyonlarımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli taşıdı. İşte detaylar...

Akşam27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Dünyanın gözü 10 milyar euroluk dev şölende!
ABONE OL

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı tarihi bir törene tanıklık etti. Olimpiyat tarihinde ilk kez açılış töreni bir stadyumun dışında, Sen Nehri'nde yapıldı. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende sporcu kafilelerini taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Eyfel Kulesi'nin bulunduğu İena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yaptı. Geçit töreninin güzergâhında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer aldı. Tarihi töreni 300 bini aşkın kişi yerinde takip etti.

EYFEL KULESİ'NDEN PARÇALAR

Açılış töreninde kafilemiz 190. sırada geçit yaptı. Bayrağımızı son olimpiyat şampiyonları Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. 204 farklı ülkeden 10 binden fazla sporcunun kıyasıya yarışacağı dev organizasyona Türkiye, 101 (54 kadın, 47 erkek) sporcu ile katılıyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda sporcular, müsabakalarda madalya için mücadele edecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında alınan demir parçalar, oyunlarda dağıtılacak madalyaların ortalarına yerleştirildi. Fransız darphanesi tarafından üretilen madalyalar, mücevher firması Chaumet tarafından yapıldı.

SPONSORLUK GELİRİ 5 MİLYAR €

Oyunların Fransa'ya maliyeti yaklaşık 10 milyar euro. Bunun 4,38 milyar eurosu Paris 2024 Organizasyon Komitesi tarafından karşılanıyor. IOC'nin desteği 1,2 milyar euro. Bilet satışlarından yaklaşık 1,5 milyar euro gelir bekleniyor. Global ve yerel sponsorların desteği ise 5 milyar euroya yakın. Paris 2024 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın iyi senaryoda 11 milyar euroluk ekonomik etki yapması bekleniyor. Bu rakam kötü senaryoda 7, vasat senaryodaysa 9 milyar euro olarak öngörülüyor.

  • paris olimpiyat oyunları
  • 2024
  • maliyet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.