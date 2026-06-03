A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra döndüğü Dünya Kupası sahnesi öncesi dünya basınının yakın takibine girdi. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Kuzey Makedonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle turnuva öncesi güçlü bir mesaj verirken, yabancı basında Türkiye için "futbol rönesansı" yorumları yapıldı. Devdiscourse, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızların öne çıktığı kadronun, 2002'deki tarihi yarı final başarısının mirasını yeniden canlandırmayı hedeflediğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

TURNUVA ÖNCESİ MORAL OLDU

İspanyol Marca gazetesi ise "Güler'in Türkiye'si Dünya Kupası'na hazır" değerlendirmesinde bulundu. Arda Güler'in oyuna sonradan girerek hücum organizasyonlarına canlılık kattığı belirtilirken, Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle gelen farklı galibiyetin Dünya Kupası öncesi moral olduğu ifade edildi. El Nacional, D Grubu'nda ABD ile birlikte Türkiye'yi favoriler arasında gösterdi. Haberde, Montella'nın takımının "öngörülemez ama grubu kazanabilecek kaliteye sahip" olduğu yorumu dikkat çekti.

İZ BIRAKABİLECEK BİR TAKIM

Avustralya basını da Türkiye'ye geniş yer ayırdı. Football360, Montella'nın Avustralya için "kompakt ve disiplinli bir takım" sözlerini öne çıkarırken, Kuzey Makedonya maçının bu karşılaşmaya hazırlık niteliği taşıdığını aktardı. İtalyan Tuttosport, Kenan Yıldız'ın yokluğuna rağmen Türkiye'nin güç gösterisi yaptığını yazdı. Brezilya basını UOL ise Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun yedek başladığı maçta, geniş kadronun Montella'ya önemli alternatifler sunduğunu belirtti. Dünya futbolu artık Türkiye'ye yalnızca turnuvaya katılan bir ekip olarak değil, sürpriz yapabilecek ve iz bırakabilecek bir takım olarak bakıyor.