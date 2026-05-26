26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Dünyası başına yıkıldı! Edson Alvarez'de transfer belirsizliği

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve beklentileri karşılayamayan Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sezonun bitmesiyle West Ham United'da geri dönenen 28 yaşındaki futbolcu takımın Championship'e düşmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ26 Mayıs 2026 Salı 13:25
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i geride bıraktığımız sezonun başında West Ham United'dan kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Sezon ortasında ameliyat olduğu için uzun süre takımdan ayrı kalan Meksikalı orta saha, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmiş, daha sonra sezonun son 2 maçında ise kadroya alınmamıştı.

Sezonun bitmesiyle birlikte West Ham United'a dönmeye hazırlanan Edson Alvarez, İngiliz ekibinin Championship'e düşmesiyle büyük şok yaşadı. İngiliz basınında yer alan haberlerde deneyimli orta sahanın kariyerine Championship'te devam etmek istemediği belirtildi.

Edson Alvarez'in maaş yükü nedeniyle West Ham United'ın da futbolcunun ayrılığına sıcak bakacağı vurgulandı.

2026 Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı'yla boy gösterecek olan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili son kararı turnuvadan sonra vermesi bekleniyor.

