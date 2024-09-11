Beşiktaş'ta 4 sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal büyük bir üzüntü yaşıyor. Yaz aylarında Beşiktaş ile sözleşmesi biten yıldız oyuncu siyah beyazlı ekiple yollarını ayırdı. Ancak sağ kanat oyuncusu yazın hayatının şokunu yaşadı.

RACHID GHEZZAL İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI!

Avrupa'da transfer dönemi geçtiğimiz hafta sona erdi. Süper Lig'de ise yaz transfer dönemi 2 gün sonra bitiyor. Birçok oyuncu takımlarına imza attı ve oynamaya başladı. Ancak boşta olan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, hiçbir kulübe imza atamadı. Fransa'da Lyon ve Monaco, İtalya'da Fiorentina, İngiltere'de Leicester City ve Türkiye'de Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen Ghezzal, henüz 32 yaşında kulüpsüz kaldı.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan, başarılı yıllar geçiren yıldız oyuncu yaz aylarında teklif bekledi. Ancak Rachid Ghezzal, transfer dönemi boyunca hiçbir kulüpten istediği teklifi alamadı. Henüz 2 yıl önce Süper Lig'in en önemli oyuncularından olan Cezayirli oyuncunun dünyası başına yıkıldı.

Sık sık yaşadığı sakatlıkların beraberinde gelen form düşüşü, Rachid Ghezzal'ı istenmeyen adam haline getirdi. Zira oyuncu, henüz 32 yaşında ve bonservisi elinde olmasına rağmen hiçbir kulüpten istediği teklifi alamadı.

Yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta bir dönem 12 milyon euro'yu gören piyasa değeri ise 2 milyon euro'ya kadar geriledi. Birçok ülkede transfer dönemi kapanırken Rachid Ghezzal'ın bir takımla anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu...