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Spor

Dünyayı peşine taktı! Victor Osimhen'e dudak uçuklatan teklif

Galatasaray'ın kiralık yıldız Victor Osimhen, transferin en çok konuşulan ismi oldu. Juventus'un 85 milyon euroluk teklifine rağmen Napoli ile anlaşma zorunluluğu bulunan yıldıza, Al-Hilal sezonluk 35 milyon euroluk rekor maaş önerdi.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 13:54 - Güncelleme:
Dünyayı peşine taktı! Victor Osimhen'e dudak uçuklatan teklif
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Trendyol Süper Lig'de gol krallığına doğru ilerleyen Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday.

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve aynı anda Napoli ile sözleşmesini 1 yıl uzatan Nijeryalı yıldız, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Ancak yıldız golcü, kariyerine nerede devam edeceği konusunda henüz bir karar vermedi.

JUVENTUS'TAN 85 MİLYON EUROLUK HAMLE

Juventus, Osimhen transferi için kesenin ağzını açtı. Corriere dello Sport'un haberine göre Torino temsilcisi, Nijeryalı golcü için teklifini 85 milyon euro seviyesine kadar çıkardı. Napoli ile halen kontratı bulunan Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi sadece İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. Bu nedenle Juventus'un transferi bitirebilmesi için Napoli ile anlaşması gerekiyor.

AL-HILAL'DEN DEV MAAŞ TEKLİFİ

Osimhen'in sadece Avrupa ekiplerinin değil, Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olduğu vurgulandı. Al-Hilal'in, yıldız futbolcuya sezon başına 30 ila 35 milyon euro arasında değişen dev bir maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtildi. Bu teklifin, futbolcunun kararında etkili olabileceği ifade edildi.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI PLANLARI

Juventus ve Al-Hilal'in transferi bir an önce tamamlamak istemesinin arkasındaki en önemli nedenin ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası olduğu iddia edildi. Her iki kulübün de Osimhen'i ABD'de düzenlenecek turnuvada kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

JUVENTUS'TA B PLANI: LOOKMAN

Öte yandan Juventus'un transferdeki tek hedefi Osimhen değil. Torino ekibi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı da gündemine aldı. Aynı haberde Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

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