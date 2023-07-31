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Spor

Durant: Draymond'ın söylediklerinden sonra kendimi izole ettim

Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Golden State Warriors'tayken Draymond Green'in ona söylediklerinden sonra kendisini izole ettiğini söyledi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Durant: Draymond'ın söylediklerinden sonra kendimi izole ettim
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Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Golden State Warriors'tayken Draymond Green'in ona söylediklerinden sonra kendisini izole ettiğini söyledi.

Warriors hanedanının önemli bir üyesi olarak görülmüş olan KD, 2019'da serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmış ve Brooklyn Nets'e katılmayı tercih etmişti.

Durant'ın ayrılmasının sebeplerinden biri, LA Clippers'a karşı oynanan bir maçın son dakikalarında Green'in kendisine pas vermeyi reddetmesi sonrasında aralarında çıkan sözlü tartışmaydı. Draymond'ın bu tartışmada Durant'e karşı "Sensiz de şampiyon olduk, sana ihtiyacımız yok" ve "her zaman k*ncığın tekiydin zaten" gibi ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Olay hakkında konuşurken Durant, bu olaydan sonra kendini izole etmeye başladığını açıkladı:

"Bana öyle şeyler söylediğinde resmen afallamıştım. O olaydan sonra kendimi izole etmeye başlamıştım. Kimse bunun hakkında pek konuşmamıştı ve herkes sanki hiç gerçekleşmemiş gibi davranmıştı. Ben de bunu geride bırakmaya hazır olsam da, en azından üzerine konuşmak istemiştim."

Warriors ile geçirdiği süre boyunca 25.8 sayı, 7.1 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları ile oynayan Durant, iki şampiyonluk kazanmış ve bu şampiyonluklarda da iki Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı.

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