Maç başladıktan sonra 3 dakika boyunca sessiz kalarak TFF’yi protesto eden Sarı-Kırmızılılar, tribünde de, “Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı... Biz buradayız. Durdursanıza hadi Galatasaray’ı!” yazılı bir pankart açarak TFF’ye mesaj gönderdi.