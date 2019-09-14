Durdursanıza hadi Galatasaray’ı
GALATASARAYLI taraftarlar, 4 maç ceza alan Fatih Terim’e Kasımpaşa karşılaşmasında büyük destek verirken, Futbol Federasyonu’na da sert tepki gösterdi.
- Star Spor
Maç başladıktan sonra 3 dakika boyunca sessiz kalarak TFF’yi protesto eden Sarı-Kırmızılılar, tribünde de, “Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı... Biz buradayız. Durdursanıza hadi Galatasaray’ı!” yazılı bir pankart açarak TFF’ye mesaj gönderdi.
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