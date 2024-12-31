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Spor

Dursun Özbek: 2025'te gözümüzü daha yükseklere diktik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dursun Özbek yayınladığı mesajda herkesin huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini bir yıl gerçirmesini dilerken sarı kırmızılı ekibin hedeflerinden bahsetti.

IHA31 Aralık 2024 Salı 14:39 - Güncelleme:
Dursun Özbek: 2025'te gözümüzü daha yükseklere diktik
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini dilediğim 2025 yılında, Galatasaray başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özbek'in mesajı şu şekilde:

"Sevgili Galatasaraylılar,

Galatasaray ile geçen her dakika, her saat, her gün ve her yıl biz Galatasaraylılar için çok kıymetli. Bu duygu ve bilinçle 2024 senesini başarılarla, zaferlerle geride bırakıyoruz.

Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik. Oyuncularımız sahada, taraftarlarımız tribünde sımsıkı kenetlendik. Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa'da ise gözümüzü daha yükseklere diktik.

Tüm branşlarımızda da başarı için, kulübümüzü daha ileriye taşıyacak projelerimizde kısa zaman içinde yaşanacak gelişmelerle birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir gelecek bekliyor.

Ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini dilediğim 2025 yılında, Galatasaray başarılarının daim olmasını temenni ediyorum."

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