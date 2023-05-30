Dursun Özbek: 23. şampiyonluk hayırlı olsun

Kulübün resmi televizyonuna konuşan Özbek açıklamalarına, "Galatasaray'a kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı... Başkent'te şampiyon olduk. Bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Emeği olan herkese teşekkür ederim." sözleriyle başladı.

Taraftarın şampiyonlukta büyük rol oynadığını belirten Özbek, "Bize inandılar, ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek." açıklamasını yaptı.

Yönetim olarak takıma faydalı olabilmek için çalıştıklarını ve mutlu sona ulaştıklarını belirten Özbek şu sözleri kullandı: "Önce Avrupa, sonra da ligimiz gelecek. Galatasaray'a hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Allah mahcup etmedi. Yaşasın Galatasaray!"