  Dursun Özbek Ajax maçı için konuştu! ''Bizim için önemli bir eşik''
Spor

Dursun Özbek Ajax maçı için konuştu! ''Bizim için önemli bir eşik''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç hakkında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek 'Güzel bir sonuç almak istiyoruz. İnşallah ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
Dursun Özbek Ajax maçı için konuştu! ''Bizim için önemli bir eşik''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yılın Frankofon Şahsiyet ödülünü aldı.

Özbek, ödülü almasının ardından Galatasaray Lisesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Aldığı ödül ile ilgili konuşan Özbek, "Çok sevinçliyim. Galatasaray'da göreve geldikten sonra yaptıklarımız büyük ölçüde etkiledi. Çok onur verici bir onur ve Galatasaray'a da yakışır. Takdir edilmek güzel bir şey. Arkadaşlarımla Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Takdir edildiği için hem şahsım hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"AJAX ÖNEMLİ BİR EŞİK"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı ile ilgili konuşan Özbek, "3 maçta 2 galibiyet aldık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız taraftarımız memnun etmek ve zirveye doğru tırmanmak. Bizim için önemli bir eşik. Güzel bir sonuç almak istiyoruz. İnşallah ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik." dedi.

