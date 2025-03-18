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Spor

Dursun Özbek: Algı yaratma peşindeler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Mart 2025 Salı 20:09 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Algı yaratma peşindeler
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Galatasaray camia, GSYİAD'ın iftar yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, "25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Hatırlatmak istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolundan döndüremeyecekler." dedi.

Özbek, "2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim. O yolda yürüyoruz." sözlerini sarf etti.

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