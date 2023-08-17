Dursun Özbek: Beşiktaş'tan özür bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, lansman töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar...

"NOKTA ATIŞI İSİMLER OLACAK"

- Hem 8 hem stoper hattına isimler yazılıyor. Bir şeyler söylemek ister misiniz?

"Bir transfer sezonunu başarılı şekilde yürütüyoruz. Eksiklerimizin büyük kısmını tamamladık. Nokta atışı isimler olacak. İsim zikretmek doğru olmaz. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmenin peşindeyiz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de en iyi futbolu oynayan takımı kurmanın peşindeyiz."

"BAŞKA KULÜPLERE BENZEMİYORUZ"

"Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilgi çok değerli. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyetle biz başka kulüplere benzemiyoruz."

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI İÇİN AÇIKLAMA

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf! Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz?"

"BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

"Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz."

DETAYLAR BİRAZDAN...