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  • Dursun Özbek depreme yakalandı: Bütün ulusuma geçmiş olsun diyorum
Spor

Dursun Özbek depreme yakalandı: Bütün ulusuma geçmiş olsun diyorum

Galatasaray Kulübünün düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında depreme yakalanan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
Dursun Özbek depreme yakalandı: Bütün ulusuma geçmiş olsun diyorum
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen programa katıldı. İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depreme burada yakalanan Özbek açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce bir deprem meydana geldi. Buradaydım bayağı sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur.

Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyler duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz, inşallah fazla büyük bir hasarla da karşılaşmayız.

Bütün ulusuma da geçmiş olsun diyorum. İnşallah iyi haberlerle devam eder."

  • dursun özbek
  • Florya Metin Oktay Tesisleri
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