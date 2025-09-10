Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Türkiye'nin en değerli kulübü olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz dönemde son derece başarılı sermaye artırımı yaptık. Sermayemizi yaklaşık 13.5 milyar TL'ye yükselttik. Sportif AŞ'deki pozisyonumuza borsa değerleri olarak baktığımız zaman, Galatasaray Spor Kulübü Sportif AŞ 21.2 milyar TL değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür" dedi.

Galatasaray divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinden itibaren hedefler koyduklarını hatırlatan Özbek, "Bunlardan birincisi finansal yapının düzelmesi ve sürdürebilir hale gelmesiydi. İkincisi tesisleşme. Galatasaray'ın en büyük eksikliklerinden biri tesislerin günümüze uygun olmaması veya hiç olmaması. Üçüncüsü de sportif başarı. Galatasaray, sportif başarıdan hiçbir zaman ödün vermeyen bir kulüp. Sportif başarı her zaman önceliğidir. Arkadaşlarımla beraber büyük emek sarf ettik. Finansal yapılandırmadan çıktık. Yaptığımız faaliyetlerle de temmuz itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü'nün ve bağlı ortaklıkların hiç kimseye borcu yok. O gün itibarıyla faaliyetlerini ve ödemeleri gününde yapmıştır. Elbette Galatasaray'ın ileriye dönük yükümlülükleri var. Her zaman o sene içindeki faaliyetlerle karşılanması gereken yükümlülükler. Yükümlülükleri her sene o dönem içinde karşılamak zorundadır. Bugüne kadar bunu sağladık. Kimseye vergi borcumuz yok. Geçmişten gelen vergi borçlarını temizledik. Sporculara günü geçmiş borcumuz yok. Galatasaray Spor Kulübü'nün geçmiş döneme ait borcu yok sadece yükümlülükleri var. Finansal yapı içinde geçtiğimiz dönemde son derece başarılı sermaye artırımı yaptık. Sermayemizi yaklaşık 13.5 milyar TL'ye yükselttik. Sportif AŞ'deki pozisyonumuza borsa değerleri olarak baktığımız zaman, Galatasaray Spor Kulübü Sportif AŞ 21.2 milyar TL değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimsenin biz değerliyiz demesine gerek yok. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür" diye konuştu.

"FUTBOL TAKIMIMIZA MUHTEŞEM BİR TESİS YAPTIK"

Tesisleşmeyle ilgili yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Özbek, "Tesislerimiz eski ya da hiç yok dedik. Tesisleşmeyle ilgili büyük bir hamle yaptık. Bunun birinci ayağını futbolda yaptık. Kemerburgaz'da birinci etabı bitirdik. Süper Lig'de mücadelen eden futbol takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Bunu kıyaslayan yeni transfer ettiğimiz futbolcular çok net ifade ediyor. Barcelona gibi, Manchester City gibi takımlarda oynamış futbolcularımız, bu tesisin Avrupa'da dahi eşinin olmadığını ifade ediyor. İnşaat halinde olduğumuz altyapımız var, Eyüp Belediyesi'ne ruhsat başvurusunu da yapıyoruz. Altyapı tesislerimizi en kısa sürede kulübümüze kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"O GÜN BİZİ TENKİT EDEN RAKİPLERİMİZ, BUGÜN YAPTIKLARIMIZI KOPYA EDİYOR"

Amatör branşların faaliyetlerinde zorluklar çektiklerini, bunun için stadyumun yanında araziyi kulübe kazandırdıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün sportif faaliyetleri sadece futboldan ibaret değil, 17 branşımız var. Birçoğunun faaliyetlerinde zorluklar çekiyoruz, tesisimiz yok. Stadın yanındaki araziyi kulübümüze kazandırmıştık. Burada voleybol, basketbol, yüzme ve salon sporlarını yapacağımız tesiste şu anda ruhsat aşamasındayız. Projemiz bitti, en kısa sürede inşaata başlayacağız. 2016-2017 yıllarında başkan olduğumda, o gün rakip takımların başkanları, yöneticileri, 'Galatasaray Emlak AŞ', 'Galatasaray İnşaat AŞ' diyerek sataşmışlardı. Şimdi herkesin elinde bir dosya, bizim 7 sene evvel yaptığımızın benzerinin yapmak üzere faaliyetler dışı gelirlere yöneldiler. Bu Galatasaray ile rakiplerimiz arasındaki en büyük farkı teşkil etmektedir. O gün bizi tenkit edenler, bugün yaptıklarımızı kopya etme durumunda kalmışlardır. Tesisleşmeyle ilgili çok ciddi projelerimiz var. En büyük destek sizlersiniz. Biz bu projelerin altına girerek sizden destek alıyoruz. Size büyük teşekkür ediyorum. Sizlerin bize verdiğiniz destek cesaretlendirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"SPORTİF BAŞARI, BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Sportif başarının kendileri için olmazsa olmaz bir konu olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılıların başkanı, "Sportif başarı, bizim olmazsa olmazımız. Saydığım iki maddeyi yapmadan sportif başarıyı yakalamak da mümkün değil. Profesyonel olarak yapılan futbolda ve 17 branşımız olan amatör sporlarda başarıyı yakalamak zorundayız. Bunun için projelerimizden ürettiğimiz kaynakları fonda toplayacağız, getirisini amatör sporlarda kullanacağız diye ifade etmiştik. Yaptığımız projeler ete kemiğe büründü. Yavaş yavaş kaynak üretmeye başladı. İlave kaynakla beraber çok daha başarılı olan bizleri sevince boğacak başarıları yakalamak için gerekli finansal desteği sağlayacağız" dedi.

Son olarak projelerin son durumunu anlatan Özbek, "Florya projesinin ihalesini yaptık. Oradan aldığımız avansla borcumuzu ödeyerek Bankalar Birliği'nden çıktık. Riva'da 2. etap inşaatımız başladı. Galatasaray'a ait 550 villa var. Yaklaşık 70 villa da satıldı. Mecidiyeköy arazimiz için RAMS firmasıyla yaptığımız sözleşmeyle orada da inşaat başladı. Nisan sonu, mayıs başına kadar bütün inşaata tamamlayıp, teslim edecekler. Kemerburgaz'da A Takım tesisi bitti, altyapı tesisi için inşaatına başladık. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Stadın yanındaki 62 dönüm arazide ruhsat aşamasındayız. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden onay alır, almaz ruhsata bağlayacaklar. Ruhsatı alıp, inşaata başlayacağız. Galatasaray Adası için mükemmel bir ada yaptık. Gidenler memnundur diye düşünüyorum. Taç Spor Tesisleri'nde de faaliyetlerimiz devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.