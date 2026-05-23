Dursun Özbek: Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oy verme işlemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kulüpte seçim günlerinin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu ifade eden, Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray'ın geleneklerine uygun değil. Bunun bugün seçilecek olan yönetime büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Çünkü genel kurulun bize verdiği, 'Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez ve daha fazlasını ister, bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım' mesajını kabul ediyoruz. Bu manada arkadaşlarımla beraber biz bu sorumluluğun bilincinde buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.