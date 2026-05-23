  • Dursun Özbek: Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız
Spor

Dursun Özbek: Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız

Galatasaray Spor Kulübü'nün 105. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim toplantısında yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, Galatasaray için kurdukları tüm hayalleri gerçek yapacaklarını söyledi.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Galatasaray Spor Kulübü'nün 105. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, bin 780 oyla yeniden başkan seçildi. Seçimin açıklanmasının ardından salonda konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın demokrasi şöleninde yine bir arada olduk. Burada olup, Galatasarayımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Divan başkanıma, divan heyetine gösterdikleri bu çaba için ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tek adaylı bir seçim süreci yaşadıklarını aktaran Özbek, "Bu durum bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Bize verdiğiniz mesajı aldık, 'Devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız'. Yeni dönemde yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

