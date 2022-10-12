Dursun Özbek, Galatasaray'ın borcunu azaltacak anlaşmayı açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, en önemli hedeflerinin kulübü mali bağımsızlığına kavuşturmak olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı divan kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda söz alan Dursun Özbek, yaklaşık 4 aylık görev sürelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görev sürelerinin ilk döneminde Galatasaray Adası'nı üyelerin hizmetine açtıklarını dile getiren Özbek, "Seçimden önce, Galatasaray Adası'nın tekrar üyelerin hizmetini açılmasını vaat etmiştik. Yoğun bir çalışma neticesinde, 26 gün gibi bir sürede adayı sizin hizmetinize sunduk. Tamamını yapamadık. Bazı kısımlarını ikinci kademe olarak inşa etmeyi planladık. O bölümlerin de yakında faaliyete geçeceğini bilmenizi istiyorum. Ada konusunda çok hassasız. Galatasaray'a yakışan bir şekilde hizmete girmesi için arkadaşlarımızla çalışıyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans haline getirerek değerlendirmek istediklerini anlatarak, "Gereken temaslar yapıldı, proje değişikliğine gidildi. Yeni yapılan projede 180 tane 1+1 ve 2+1 şeklinde daire yapıyoruz. Bir rezidans işletmesi şeklinde olacak. Ayrıca 5 tane ticari dükkanımız var. Satış ofisi önümüzdeki hafta hizmete girecek. Yabancılara satış söz konusu. Yeni yasal düzenleme çerçevesinde 400 bin dolarlık gayrimenkul sahibi olan yabancılara vatandaşlık verilmesine bağlı olarak, binamızın konumu itibariyle merkezde olması bu manadaki talepler için cazibe merkezi şeklindedir. Bunu değerlendireceğiz. Orası Galatasaray'ın malı. Oranını ekonomik değerini yükseltmek için bir proje geliştirdik. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum, lütfen gelin oradan bir parça alın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın tüm gayrimenkullerini mevcut şeklinde satması halinde kulübün borcunu kapatamayacağını anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gayrimenkuller zamanında alınmış, bunların geliştirilmesine ihtiyaç var. Benim ve arkadaşlarımın yaptığı en önemli husus budur. Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün satılmasıyla masraflar çıktıktan sonra 1 milyar liranın üzerinde bir fon kalacak. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya göre bunun yüzde 50'si Galatasaray'ın borçlarından mahsup edilmek üzere onlara verilmesi lazım. Yaptığımız görüşmede, 'Bu payınızı bugün almayın. Bize 6-8 ay müsade edin. Biz burayı daha yüksek bir seviyeye getirmenin bir çaresine bakacağız.' dedik. Çeşitli finansal enstrümanlar var, sermaye artışı, fonlarda kullanmak gibi... Kısa sürede 1 milyarlık fonun, 1 milyar 600 milyon seviyesine yükselmesi söz konusu. Bu durumda 800 milyon lira alabileceklerini söyledik. Kabul ettiler. Mecidiyeköy'deki binamızın süratli satışı, bu finansal projeyi gerçekleştirmemize büyük destek verecektir. Bu sayede ilk aşamada Bankalar Birliği'ne olan 2 milyar 200 milyon ana para borcumuz 1 milyar 400 milyona inecektir. Bu da süreç içerisinde ödeyeceğimiz faiz miktarının düşmesi demektir."

"A TAKIMININ FLORYA'DAKİ YERLEŞKESİNİ KEMERBURGAZ'A TAŞIYORUZ"

Dursun Özbek, Kemerburgaz'da yapmayı planladıkları tesislerin inşasına çok kısa sürede başlayacaklarını vurgulayarak, "Florya'daki geliştirme projesine bağlı olarak, oradaki tesisleri Kemerburgaz'a taşımak istiyoruz. Metin Oktay Tesisleri olarak adını şimdiden koyduk. İki fazda yapmayı düşünüyoruz. Birinci fazda A takımının Florya'daki yerleşkesini Kemerburgaz'a taşıyoruz. Bunu yapmak için hazırlıklarımız ve projelerimiz hazır. Sahaya şimdi makinalarımız, kamyonlarımız indi. Finansal yapı nedeniyle iki faz olarak yapmayı planlıyoruz. Modern bir tesis yapıyoruz. Bunun seneler evvel yapılması gerektiğini düşünüyorum. 40 sene önce yapılmış Florya Metin Oktay Tesisleri artık çağdışı kalmıştır." şeklinde görüş belirtti.

Florya'daki araziyi de geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Özbek, "Yeşil alan niteliğinde olan arsanın imara açılmış ve bunun Galatasaray'ın kullanımda olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada inşaata başlamak için gerekli olan ilk paranın, Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün satışından gelecek finansmanla yapılacaktır. Evet, hepsine yetmez. Projeyi başlattıktan sonra satış imkanı da doğmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın içinde bulunduğu borç sarmalı nedeniyle faaliyete geçirmeyi planladıkları projelerin hayati önemde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birinci hedefimiz Galatasaray'ın mali bağımsızlığına kavuşması. Geliştirdiğimiz projelerle Galatasaray'ı bu sarmaldan, günde 1.2 milyon lira faiz ödemekten çıkarmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmamız için bize yardım edin. Sportif faaliyetlerde de çok başarılı bir çizgi yakaladık. Futbolda, basketbolda, voleybol ve diğer amatör sporlarda... Galatasaray'ın misyonu olan spordaki faaliyetlerinin hiçbirisinden vazgeçmeden, Galatasaray'ı sürdürülebilir sportif faaliyetleri yakalaması için her şeyi yapıyoruz. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedefliyoruz."

Özbek, kulüp tüzüğünde yapılacak değişiklikler için 5 Kasım'da olağanüstü genel kurul yapacaklarını hatırlatarak, "Gerek spor yasasının kısmen değişmesi gerekse ihtiyaç çerçevesinde, tüzük değişikliğine gidiyoruz. Bütün üyelere çağrı yapıyorum, herkes gelsin. Tüzük bizim anayasamız. Kayıtlı üyelerin yüzde 10'unun orada olması lazım. Bu konular Galatasaray'ın önemli konuları. Geniş katılımla tartışmasının, onaylanmasının gereği var." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılının kutlanacağını da belirterek, "Önümüzdeki sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Bu konuda etkinliklerimizi tespit etmeye başladık. 22 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret ederek etkinliklerimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.