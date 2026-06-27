Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

İşte Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün olağanüstü genel kurul toplantımızda bir aradayız. Yine kulübümüz için çok önemli kararlar alacağımız bugünde bizlerle birlikte olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugün geriye dönüp baktığımızda, yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz.

Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarda kazandığımız sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ancak onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı; güçlü tesislerle, güçlü mali yapı ile ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. 4 yıldır sizlerden aldığımız yetkilerle önemli projeleri hayata geçirdik."

"GELECEK NESİLLER GURUR DUYACAK"

"Göreve geldiğimizden bu yana, her zaman aynı anlayışla hareket ettik. Sizlerden hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Bugün A takımımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Aslantepe Projesi'nin temelini attık. Mecidiyeköy'deki projeyi tamamlama aşamasına geldik, Riva'da ikinci etap inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm çalışmaları yaptık. Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızın tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Bu vesileyle Adamızda var olan hukuki sorunların çözülmesinde emeği geçen geçmiş yönetimdeki arkadaşlarıma buradan teşekkür gönderiyorum. Kalamış'ta gerekli iyileştirmeleri yaptık. Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Bunları yaparken tek bir hedefimiz vardı. Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri korumak, büyütmek ve gelecek nesillere gurur duyacağımız çok daha güçlü bir kulüp bırakmak.



"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

"Bugün dönüşümün ikinci aşaması için buradayız. Genel kurulun onayına sunduğumuz yetkiler, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek projeleri tamamlamaya yöneliktir."

250 MİLYON DOLAR

"Yetki istediğimiz gayrimenkul projelerinin toplam yatırım tutarı, TSKB raporlarında da göreceğiniz gibi yaklaşık 250 milyon dolardır. Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon euro olacağı düşünülürse, bu rakamın gerçekçi bir planlamayla karşılanabileceğine inanıyorum."

"TESİSLERİN ETKİSİ BÜYÜK"

"Kemerburgaz Tesisleri bizim göz bebeğimizdir. Geriye dönüp baktığımda, Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir tesise sahibiz. Okan Hocamızın da belirttiği gibi, futbol takımının artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. İkinci faza geçiyoruz. Şimdi akademimizin ve kadın futbol takımımızın buraya taşınmasını planlıyoruz."

"EKSİĞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

"Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönem en çok heyecanlandığım projedir. Bu proje ile basketbol, voleybol ve amatör branşları tek çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız."

"TEK AMACIMIZ..."

"Yetki istediğimiz projeleri size ifade ediyorum. Buraya not almışım, "Bunu izah et, söyle" diye bir notum var burada. Ben ve arkadaşlarımın tek bir amacı var; Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz, bütün çabamız bu."

NBA AVRUPA

"Bu yetki (Basketbol AŞ) ile amacımız NBA ve FIBA ortaklığında kurulması planlanan NBA Avrupa projesinde kalıcı lisans sahibi ve hissedar olmaktır. 2027-2028 sezonunda başlayacak bu üst düzey ligde 12 kalıcı lisans sahibi, hissedar takım ve eleme usulüyle olacak 4 takım olması planlanıyor. Avrupa basketbolunda eksik olan gelirler konusunda NBA tecrübesinin büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. NBA yetkilileri ile görüşmelerimiz uzun süredir devam ediyor. Kendileri Yenikapı'daki kutlamalardan, Galatasaray'ın taraftar gücünden ve basketbol salonu projemizden çok etkilendiklerini söylediler. Hem Türkiye'de hem de dünyada basketbola büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi finansal olarak sürdürülebilir, yatırım yapılabilir ve küresel erişime açık bir lige dönüştürmek amacıyla NBA Avrupa projesi hayata geçiyor.



Basketbolu Türkiye'ye getiren kulüp olan Galatasaray'ın burada olması gerektiğine inanıyorum. Yeni salonla birlikte Avrupa'nın elit basketbol kurumlarından biri haline geleceğiz. Galatasaray için önemli bir gelir artışı sağlayacaktır. Basketbolu Türkiye'ye getiren kulüp olan Galatasaray'ın NBA Avrupa projesinde olması gerektiğine inanıyorum."