Dursun Özbek: Güzel bir şampiyonluk oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto 1. Lig play-off'unda oynanan Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Dursun Özbek, Süper Lig şampiyonluğu için, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Güzel bir şampiyonluk oldu. Güzel bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Dursun Özbek, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Güzel bir maç olacağını zannediyorum. Zaten şampiyon belli. Süper Lig'in generali Galatasaray, ikincilik üçüncülük savaşı var. Her iki takıma da başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.