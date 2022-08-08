Dursun Özbek: Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yeni transferler yapacaklarını açıkladı.

Sezonun başlamasını ve ilk maçı değerlendiren Dursun Özbek "Sakatlık olmadan güzel bir lig olsun. Cumhuriyetin 100. yılı. Cumhuriyete yakışır bir sezon olmalı. Hava çok sıcak, oyuncular elinden geleni yaptı. Lige galibiyetle başlamak güzel. İstediğimiz oyunu oynayamadık, sezon başı ve hazırlıklarımız devam edecek. Takımın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarlarımıza güzel günler yaşatacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Kadro ve transfer çalışmaları hakkında konuşan Dursun Özbek, "Eksikler sezon başı daha net ortaya çıkıyor. Yeni isimler takıma girince durum daha da iyi görünecek. Takviye yapmamız gereken bazı bölgeler var. Bu teknik kadronun vereceği karar. Önümüzdeki haftadan itibaren onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olsun. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor." ifadelerini kullandı.