Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 10.00'da başladı.

Genel kurulda açılış konuşmasını Dursun Özbek yaptı. Özbek, "Bugün yıllık genel kurul toplantısında bizimle olan üyelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin verdiği destek Galatasarayımız için çok önemlidir." dedi.

Dursun Özbek sözlerine şöyle devam etti. "Futbol takımımız üst üste iki sene şampiyon olarak başarılarına yenisini ekledi. Bu başarılarda rekorlarla taçlandırdı. Bunun yanında manevi değeri çok yüksek olan Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası'nı kazandık. 3 eleme geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldık. Başta Okan hocamız olmak üzere tüm ekibimize teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığımız için üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. İkinci hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız. Değerli Galatasaraylılar art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Futbol takımımız ligde milli maç arasında lider girdi. Sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmak için emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda taşımak için sabırsızlanıyoruz."

"HER SPORCUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"

Futbol dışındaki diğer branşlar için Özbek, "2023-24 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kupa kazansın kazanmasın, biz Galatasaray forması giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

"REKOR KIRDIK"

Dursun Özbek bilet gelirleri ve forma satışıyla ilgili, "Kombine, VIP ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat 52 milyon euroya ulaştı. Bu geçtiğimiz seneyi göstermektedir. Kombine fiyatlarının 4 katına çıkmasına rağmen her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasarayımız ortalama 43 bin seyirci ortalama seyircisine ulaştı. Yeni stadyumuzdaki bu rekorun futbol takımımızın elde edeceği başarılarla artacağına inanıyorum. Mağazıcılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon euroluk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sene 701 bin forma satışına ulaştık ve rekor kırdık. Bu sezon itibariyle 412 bin forma sattık ve 1 milyon forma hedefine ulaşmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Ekonomik konularla ilgili Özbek sözlerini şöyle sürdürdü, "Mali disiplini sürdürmek istiyoruz. Sponsoruluk ve reklam gelirleri geçtiğimiz sene 75 milyon euroya ulaşarak rekor kırmıştır. Futbol takımımızın başarısını bu gelir kalemini artırmıştır. Son 10 senenin brüt karına ulaşmış durumdayız. Tüm şubelerin giderlerini içermesinden dolayı konsolide brüt kar elde etmek çok önemli. Gayrimenkul değerlemesi ve enflasyon muhasabesi dahil edilmemiştir. Uzun yıllar sonrasında rekor kırarak yaklaşık 5.2 milyar liralık konsolide rekor kar elde etmiş olduk. Bu, Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor."

Aslantepe projesi için Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün 17 branşı var. Bugünkü problemlerimizin en büyüğü İstanbul'un Türkiye'nin her yerine yayılması. Altyapı için gerekli tesislerimiz olmadığı için başka bir yerde kiralamaya çalışıyoruz. Aslantepe projesinin amacı hepsini tek bir yere toplamak ve gereksiz masraflardan kaçınmaktır. Bu oproje çok önemlidir ve Galatasaray'ın gelecek projesidir." açıklamasında bulundu.

Kombine ve bilet satışlarıyla ilgili Dursun Özbek şunları söyledi, "2023/24 sezonunda iç sahada oynanan maçlarımızdaki ortalama seyirci sayısını sizlerle paylaşıyorum. Stadımızın kapasitesi 53 bin 978 kişi. Basın, protokol, engelli tribinünü ve tampo bölgeyi çıkarınca 50 bin 168 kalıyor. Geçtiğimiz sezon 41 bin 641 kombine satıldı. Maç günü satılabilir koltuk sayısı 8 bin 554. Kombineden devredilen sayı 6 bin 166. Derbilerde bu devir rakamları yüzlere kadar düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14 bin 720'dir. Kulübün dahil olduğu satış sayısı bin 549'dur. Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları da Passolig üzerinden yapılıyor ve kaydı var. Son günlerde tartışılan konunun için satılan her biletin kaydı var. Dolayısıyla bunu çok değerli buluyorum. Çünkü söz konusu yakıştırmaya geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belge ulaşması halinde yapılacak araştırmalarda failleri tespit etmek son derece mümkün."

"SUÇLU VARSA CEZASINI ALACAKTIR"

Dursun Özbek, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili, "Eğer bir iddia olsaydı sahibi bilgi ve belgeyle yapılması gerekeni yapardı. Soruyum bunlar var mı? 'Ben oradan duydum' başka bir şey yok. Babamın oğlu olsun, bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Sizlerin bu konuda biraz sabırlı olmasını istiyorum. Konuyu son derece çok önemli buluyoruz üzerine gitmekte çok kararlıyız. Öyle bir duruma düştük ki karaborsanın sorumlusu bizmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Dedikoduları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı düşünüyorlar mı? Bu konu hem yönetim kurulu hem sizler hem de büyük Galatasaray camiası için çok önemli. Yönetim olarak biz tüm araştırmaları yapıyoruz ve gerekli şikayetleri yaptık. Ben buradan sizlerden rica ediyorum, bu konu konuşuldukça Galatasaray'a daha çok zarar vermektedir. Bu araştırmalara çok kısa sürede sona erecektir. Onun sonucuna göre bunları tartışmalıyız. Bazı söylemler hem Galatasarayımıza hem de etik değerlerimize yakışmamaktadır. Eğer bir suçlu varsa cezasını alacaktır." açıklamasında bulundu.

"TEK BİR KURUŞ KAZANÇ SAĞLAMADIK"

Özbek, iptal edilen forma sırt sponsorluk anlaşmasına ilişkin, "Bir diğer konu forma sırt sponsorluk anlaşması. Sözleşme imzalamak için TFF'de onay alarak ilerledik. 30 Eylül'de TFF verdiği izni iptal etti ve biz de sözleşmeyi feshettik. Başka bir şekilde bunu anlatmaya çalışmasınlar. Biz bu sponsorluktan tek bir kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan sponsorluk desteklerine karşı kazanmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.