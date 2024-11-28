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Spor

Dursun Özbek, Kore Büyükelçisini ağırladı

Dursun Özbek, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu ağırladı.

28 Kasım 2024 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
Dursun Özbek, Kore Büyükelçisini ağırladı
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Güney Kore Fahri Konsolosu Erdem Erkul ile Büyükelçilik heyetini ağırladı.

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Sayın Büyükelçiyi burada ağırlamaktan çok memnunuz. Kendisine bizi ziyaret etme talebinden dolayı teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Güney Kore arasındaki ilişkiyi daha fazla geliştirmek, daha üst seviyeye getirmek açısından fikir birliğimiz var. Bunları genişçe tartıştık kendisiyle. Özellikle Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkinin sosyal, kültürel ve sportif manada ilişkinin daha da gelişmiş olması noktasında hemfikiriz. Galatasaray olarak bu ziyaretin bu ilişkinin geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu telakki ediyorum. Sayın Büyükelçiye bu fikrimi açtım, o da son derece olumlu karşıladı. Karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecek. Sayın Büyükelçiyi Ankara'da ziyaret edeceğim, Konsolosluk seviyesinde de görüşmelerimiz olacak. Maksadımız sadece sportif manada değil, ekonomik ve kültürel manada da ilişkilerimizi Güney Kore ile kuvvetlendirmek istiyoruz." dedi.

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ise, "Sayın Başkan ile konuştum. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçının duygularını burada bir kez daha canlandırdı. Güney Kore ve Türkiye üçüncülük maçı oynamıştı. Biz kaybettik ama ona rağmen biz çok sevinmiştik. Bizim kardeş ülkemiz Türkiye kazanmıştı. O zamanki duyguları burada bir kez daha hissediyorum. Güney Kore ve Türkiye arasında kardeşlik, dostluk gittikçe daha da gelişiyor. Burada stadyuma bakınca umarım çok yakın zamanda Kore ve Türkiye arasında dostluk maçı olur. Bütün Korelilerin burayı izleme şansı olur. Forma hediyesi benim için sürpriz oldu. Ben de amatör olarak futbol oynamayı seviyorum. Galatasaray formasını giyerim. Galatasaray'a Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.

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