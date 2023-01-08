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  • Dursun Özbek: Mayısta şampiyonluğu kutlayacağız inşallah
Spor

Dursun Özbek: Mayısta şampiyonluğu kutlayacağız inşallah

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Ocak 2023 Pazar 22:23 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Mayısta şampiyonluğu kutlayacağız inşallah
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"BASINA BAKINCA FAVORİ FENERBAHÇE'YDİ"

"Bu maç, bu oyun sahada oynanıyor. Basında oynanmıyor. Maç günü, maç öncesi basına bakınca favori Fenerbahçe'ydi. İnanmış bir takımını varsa kazanıyor. Galatasaray'ı biraz daha yakından inceleyip daha iyi Galatasaray yorumu yaparlarsa seviniriz."

"ICARDI BİZİM OYUNCUMUZ"

"Okan Buruk'u biz seçtik. Icardi oyundaydı. 1 gol, 1 asist yaptı 15 dakikada. 15 dakikada 1 gol 1 asist. Attığı gol nadir gollerden birisidir. Icardi bizim oyuncumuz. Son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görüyor."

"ŞOV DEVAM EDİYOR"

"Bundan sonra Galatasaray şov devam ediyor. Mayısta taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız inşallah."

"6-7 OLABİLECEK BİR MAÇTI"

"5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar."

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