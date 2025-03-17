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Spor

Dursun Özbek: Moralim üst seviyede, 9 final kaldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı.' şeklinde konuştu.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Moralim üst seviyede, 9 final kaldı
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları Kemerburgaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.

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