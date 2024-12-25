Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

"Amatör branşları, stadyumun yanında bir araya toplama projeniz ne durumda?"

"Bu sene amatör branşlarda çok başarılı gidiyoruz, voleybol ve basketbolda. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüptür. Türk spor tarihini incelenirseniz, Galatasaray'ın neler yaptığını görmeniz mümkün. Onun için Galatasaray'ın misyonu, olimpik sporların Türkiye'de yayılması. Galatasaray, burada yetiştirici bir kulüptür. Bu misyon değişmez bir misyondur. Önümüzdeki yüzyıllara, Türk sporunu taşımak için Galatasaray üzerine düşen her şeyi yapıyor, yapmaya devam edecektir."

"BU GÜÇ KATACAKTIR"

"Galatasaray'ın biz yönetim kurulu olarak şu anda, mevcut önemli bir eksiğin giderilmesi için yoğun çalışıyoruz. Eksik nedir, tesisleşme. Galatasaray, tesisleşme hamlesini bir dönem yapmış ama son 50 senede bazı eksikler mevcut. Geçmişte yapılan tesisler, o dönem için ülkemizin önemli tesisleriydi. Bu tesislerin yenilenmesi ve belli yerde toplanması lazım. Bu itibarla Florya'daki tesisimizi, stadyumumuza 5 dakikalık mesafede olan Kemerburgaz'a taşıdık. Futbol tesisimiz bitti gibi. Çok yakında oraya taşıyacağız. Akademi binasının da temelini çok yakında atacağız. Yeterli mi, değil. Galatasaray bir spor kulübü. Olimpik sporlarda tesis eksiğimiz çok fazla. Vadi İstanbul'a inen bölgede bir arazimiz var. Bu araziye basketbol, voleybol, yüzme tesislerimizi getireceğiz. Amacımız Galatasaray'ı modern tesise taşımak. Tüm aktivitelerimizi bir araya toplamak istiyoruz. Bu güç katacaktır. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında da inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum."

"TRANSFER POLİTİKASI"

"Voleybola transfer olacak mı?"

Dursun Özbek: "En önemli husus, Galatasaray Spor Kulübü'nün transfer politikası vardır her branşta. Bu politika devam ediyor."

"FAİZ SARMALINDAN ÇIKIYORUZ"

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak mısınız, borçsuz bir Galatasaray olacak mı?"

Dursun Özbek: "Hedefimiz o. Hedefimiz, Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak. Projelerimizin sonuna geldik. Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yapılan anlaşmayı sonlandırmak istiyoruz. Yapılandırmayı imzalayan tüm kulüplerin amacı bu. Faizler nedeniyle kulüpler aktivitelerini devam ettirememe sorunu yaşıyor. Bu nedenle anlaşmayı sonlandırmak için yaptığımız faaliyetlerin sonuna geldik. A-B planımız mevcut. Özellikle Florya'dan gelecek meblağ ile kapatmak istiyoruz. Ayrıca sermaye artırımı var. Faiz sarmalından çıkmış olacağız."