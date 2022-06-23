Dursun Özbek: Okan Buruk'la çalışmaktan çok mutlu olacağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ile çalışmaktan çok mutlu olacağını söyleyerek, "Galatasaray'da çok güzel günler yaşatacağından eminim. Daha önce de görüşmüştüm kendisiyle. Tebrik ettim, bu hizmeti en iyi şekilde yapacağından emin olduğumu ve kendisine güvendiğimi söyledim. O da çok istekli ve çok cesaretli. Galatasaray'da başarılı olmak onu da çok mutlu edecektir. İyi bir sezon geçireceğimizden eminim." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Burada GS TV'ye açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu belirterek, "Lisesi, Üniversitesi ve spor kulübü ile biz büyük bir aileyiz. Öğrenciler de spor kulübüne olan ilgilerini benimle beraber fotoğraf çektirerek göstermek istediler. Hepsinin alınlarından öpüyorum, bahtları açık olsun. Uzun yıllar var önlerinde. Ben de bu sıralardan geçtim. Dolayısıyla onların heyecanını anlıyorum. Mezuniyetlerini tebrik ediyorum. Ben de mühendisim. Onların gelecekleriyle ilgili aynı ben de duydum. Yolları açık olsun." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DA ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞATACAĞINDAN EMİNİM"



Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Dursun Özbek, "Okan Galatasaray'ın evladı zaten. Geçmişte çok başarılı futbolculuk kariyeri oldu. Antrenörlük kariyeri de son derece başarılı şampiyonlukları var. Şimdi hizmet etme sırası Galatasaray'daydı. Ben kendisiyle çalışmaktan çok mutlu olacağım. Galatasaray'da çok güzel günler yaşatacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum ve başarılı bir sezon diliyorum. Daha önce de görüşmüştüm kendisiyle. Tebrik ettim, bu hizmeti en iyi şekilde yapacağından emin olduğumu ve kendisine güvendiğimi söyledim. Aynı şekilde hem yönetim kurulumuzun hem camiamızın hem de taraftarlarımızın kendisine güveninin tam olduğunu söyledim. O da çok istekli ve çok cesaretli. Galatasaray'da başarılı olmak onu da çok mutlu edecektir. İyi bir sezon geçireceğimizden eminim. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu gösteriyor. Burada üniversitemizdeyiz. Geçen hafta lisemizde pilavımız vardı. Spor kulübü altyapısından yetiştirdiği futbolcusuyla antrenörlük seviyesine kadar geliyor. Bu camiada ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir. Galatasaray büyük bir aile, büyük bir camia." diye konuştu.