Spor

Dursun Özbek oyunu kullandı

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, olağan seçim toplantısında oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 11:40
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı devam ediyor. Seçimde mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 1 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Bu seçim Galatasaray'a hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek" diye konuştu.

Aynı sandıkta Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de oylarını kullandı.

