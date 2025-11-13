Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda Aslantepe Vadisi, Galatasaray Adası ve Mecidiyeköy projeleri hakkında bilgi verdi: "Aslantepe Vadisi'nin 49 yıllığına Galatasaray'a tahsis edilmesi için bize ön süre tanıdılar. Projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığına sunup, onaylarını ve inşaat ruhsatını almamız gerekiyordu. Projemizi bakanlığa sunduk ve oradan onay geldi. Kısa sürede inşaat ruhsatını alacağımızı düşünüyorum. İnşaata başlamak için süremiz var, çok kısara sürede kazmayı vuracağım. Bunun için de sizlerden destek istiyorum. Altyapıyı Kemerburgaz'a taşımak için çalışmalara başladık. Ruhsat çalışmalarımız bitti. İnşaat başladı. Burası da Galatasaray için çok büyük tesis. Futbolun önümüzdeki yüz yıllara taşınması ve gençlerin yetiştirilmesi için mükemmel bir tesis oluyor. Galatasaray Adası'nda büyük bir yenileme yaptık. Sırada yüzme havuzunun etrafında kazıkların çürümesi sonucu tehlike arz eden küçük bir kısım var. Sezon bittiği için yenilme yapmak için harekete geçtik ve bütçeyi hazırladık. Mecidiyeköy Projesi Nisan 2026 sonu itibarıyla inşai faaliyetlerin tamamlanmasını ve gayrimenkul satın almış kardeşlerimize teslimat yapılmasını planlıyoruz."