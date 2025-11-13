İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2557
  • EURO
    49,1398
  • ALTIN
    5725.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek projelerin detaylarını duyurdu! ''Ruhsata az kaldı''
Spor

Dursun Özbek projelerin detaylarını duyurdu! ''Ruhsata az kaldı''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'ndaönemli açıklamalarda bulundu. Aslantepe Vadisi, Galatasaray Adası ve Mecidiyeköy projeleri hakkında bilgi veren Dursun Özbek ' Projemizi bakanlığa sunduk ve oradan onay geldi. Kısa sürede inşaat ruhsatını alacağımızı düşünüyorum.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM13 Kasım 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Dursun Özbek projelerin detaylarını duyurdu! ''Ruhsata az kaldı''
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda Aslantepe Vadisi, Galatasaray Adası ve Mecidiyeköy projeleri hakkında bilgi verdi: "Aslantepe Vadisi'nin 49 yıllığına Galatasaray'a tahsis edilmesi için bize ön süre tanıdılar. Projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığına sunup, onaylarını ve inşaat ruhsatını almamız gerekiyordu. Projemizi bakanlığa sunduk ve oradan onay geldi. Kısa sürede inşaat ruhsatını alacağımızı düşünüyorum. İnşaata başlamak için süremiz var, çok kısara sürede kazmayı vuracağım. Bunun için de sizlerden destek istiyorum. Altyapıyı Kemerburgaz'a taşımak için çalışmalara başladık. Ruhsat çalışmalarımız bitti. İnşaat başladı. Burası da Galatasaray için çok büyük tesis. Futbolun önümüzdeki yüz yıllara taşınması ve gençlerin yetiştirilmesi için mükemmel bir tesis oluyor. Galatasaray Adası'nda büyük bir yenileme yaptık. Sırada yüzme havuzunun etrafında kazıkların çürümesi sonucu tehlike arz eden küçük bir kısım var. Sezon bittiği için yenilme yapmak için harekete geçtik ve bütçeyi hazırladık. Mecidiyeköy Projesi Nisan 2026 sonu itibarıyla inşai faaliyetlerin tamamlanmasını ve gayrimenkul satın almış kardeşlerimize teslimat yapılmasını planlıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.