Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek açıklamasında 'Galatasaray'a katkısı çok büyük. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Karşılıklı oturup konuşacağız. Yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Galatasaray Kulübü Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in sözleri...

ŞAMPİYONLUK

"Son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiayı mutlu ettik. Futbolcularla, teknik heyetle ve yönetimle Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamaya davet ediyorum."

TRANSFER

"Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden çalışmalara başladık."

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

"Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız."

MAURO ICARDI'NİN DURUMU

"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."

OKAN BURUK

"Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

"HEDEF 27 VE ÜST ÜSTE 5"

"Galatasaray en ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah arkadaşlarımla birlikte başaracağız."

